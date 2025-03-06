В Горловке один человек погиб и двое пострадали из-за атаки Украины

В Никитовском районе Горловки один человек погиб, еще двое получили ранения из-за атаки Украины.

Как сообщил в Telegram-канале глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль, в результате погиб экспедитор. Тяжелые ранения также получили двое сотрудников предприятия, с которыми работают медики.

Повреждено жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры, в том числе котельная, а также четыре машины. Отмечается, что Киев совершили более 10 атак.

Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что вооруженные силы Украины получают наиболее смертоносное оружие из европейских стран. По его словам, СКР совместно с Минобороны документируют факты поставок иностранного оружия и иной техники.