Макрон выступил против перемирия на Украине

Лидер Франции Эммануэль Макрон выступил против перемирия на Украине.

Как сообщает Le Figaro, по его словам, мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть [результатом] капитуляции Украины". По словам президента, "Россия стала угрозой для Франции и Европы".

Макрон выступил за размещение войск Европы на Украине.

Ранее стало известно, что поездка президента Франции Эмманюэля Макрона к американскому коллеге Дональду Трампу для получения конкретных обещаний насчет гарантий безопасности для Украины была безуспешной.