В России установят скидку на проезд в поездах для детей

Кабмин России поручил Федеральной антимонопольной службе установить для детей в возрасте от 10 до 18 лет скидку в 50% на проезд в поездах дальнего следования.

Об этом следует из постановления на официальном портале правовой информации. Инициатива не затронет скоростные поезда и касается плацкартных, общих вагонов и вагонов 2-го и 3-го классов.

Отмечается, что действующие тарифы для пассажиров до десяти лет распространяются только на граждан России.

В настоящее время льгота действует только для учащихся очной формы обучения общеобразовательных учреждений в период с сентября по май. Для поездки в поезде детям необходимо предъявлять справку из школы.