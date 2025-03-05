Алексей Орлов представил опыт Екатеринбурга в сфере образования

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в среду, 5 марта, выступил на Московском международном Салоне образования (ММСО.EXPO-2025). Градоначальник поделился опытом уральской столицы в развитии сети образовательных организаций и реализации профориентационных программ для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Предваряя свой доклад, Алексей Орлов подчеркнул, что образование играет ведущую роль в социально-экономическом и инфраструктурном развитии, а также влияет на функционирование многих отраслевых систем. При комплексном проектировании территорий в уральской столице учитываются сразу несколько факторов: от количественных потребностей в создании новых учебных мест до формирования содержательной концепции будущей школы, гимназии или лицея.

"Екатеринбург имеет свой подход к развитию сети образовательных организаций. Будущая школа или детский сад являются продуктом совместного проектирования педагогов, девелоперов и урбанистов. За последние 14 лет ни одно здание школы в Екатеринбурге не построено по типовому проекту, все они принципиально разные, индивидуальные", – подчеркнул градоначальник, приведя в качестве примера полуторатысячную школу № 300 в микрорайоне Уктус.

По словам Алексея Орлова, особое внимание городские власти уделяют вопросам профориентации школьников, поскольку в перспективе это будет способствовать созданию благоприятной среды для экономического роста и повышения качества жизни граждан.

"Более чем в 60 % школ созданы и функционируют специализированные классы, деятельность которых в обязательном порядке строится с учетом реализуемого в школе профиля и выстраивается по принципу "бесшовного" образования, – акцентировал Глава Екатеринбурга. – Партнерами выступают колледжи, вузы, предприятия". При этом больше всего в столице Урала инженерных, психолого-педагогических и предпринимательских классов.

Завершая выступление, Алексей Орлов пригласил участников дискуссии на Уральский образовательный форум, который пройдет в Екатеринбурге с 28 по 29 марта. Программа мероприятия будет включать в себя обсуждение Стратегии развития образования РФ, развитие моделей агломераций и межмуниципального сотрудничества, обсуждение спорных и проблемных вопросов кадровой политики, многие другие актуальные темы.

Московский международный Салон образования – крупнейшая в России выставка образовательных технологий и инноваций. Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования и Минпросвещения РФ.