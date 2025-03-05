Уолтц: США и Украина обсудили дату и место мирных переговоров

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что представители Вашингтона и Киева ведут обсуждение даты, места и участников переговоров по прекращению войны. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, в последние два дня США и Украина сделали "положительные шаги вперед" к тому, чтобы начать переговоры. Когда стороны согласуют "меры по укреплению доверия", Вашингтон передаст их Москве.

Уолтц рассказал, что после неудачной встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского у американской администрации появились вопросы, планирует ли украинский лидер "когда-либо иметь дело с россиянами". Однако в последние дни стороны продвинулись в правильном направлении.

"Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть привлечены", — сказал советник по нацбезопасности.