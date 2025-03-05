Команда Трампа провела тайные переговоры с Зеленским

Высокопоставленные чиновники из администрации президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленскими, чтобы восстановить отношения после конфликта лидеров в Белом доме, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники. В числе американских представителей в разговоре участвовал спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

По словам собеседников CNN, на встречах представители администрации Трампа призвали Украину возобновить переговоры по сделке о редкоземельных металлах и стабилизировать отношения с Белым домом "как можно скорее" — до выступления президента США в Конгрессе, которое прошло 5 марта.

Между тем, в ходе выступления перед Конгрессом Дональд Трамп заявил, что получил письмо Владимира Зеленского. В письме говорилось, что Киев готов как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Президент Украины написал, что готов работать с США в урегулировании конфликта, а также заключить соглашение по природным ресурсам.

5 марта также стало известно о том, что США допускают возобновление военной помощи Украине. Она продолжится при условии успехов в переговорах о редкоземельных металлах. Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News