Бастрыкин: использование ИИ в мошенничестве должно быть отягчающим обстоятельством

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил сделать отягчающим обстоятельством использование искусственного интеллекта (ИИ) в делах о мошенничестве. Об этом он заявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Статья 163 УК РФ — [о вымогательстве], должна быть дополнена этим моментом, что являются отягчающими обстоятельства, когда используются современные информационные технологии и искусственный разум", — отметил глава СК.

По его словам, в России уже есть прецедент, когда ИИ "вторгается в систему финансового обеспечения". Подробности он не пояснил.

Как ранее отмечал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, хотя искусственный интеллект (ИИ) давно используется и становится неотъемлемой частью повседневной жизни, в России так и нет никакого закона, который бы регулировал эту сферу. Главный вопрос: кто будет нести ответственность за решения ИИ? Сегодня не несет никто.