Бастрыкин запросил доклад об избитом в Югре шестикласснике

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела об избитом шестикласснике в Нижневартовском районе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, ребенка избил другой несовершеннолетний в апреле прошлого года. Мальчику были "причинены телесные повреждения". По данному фанту органами внутренних дел расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.112 УК РФ. Однако отец пострадавшего мальчика считает, что расследование необоснованно затягивается.

В СК инициировали вопрос об изъятии уголовного дела из производства органов внутренних дел и передаче в производство следователей Следственного комитета. Также сообщается, что имеются основания полагать, что это не единственный случай избиения школьников группой подростков.

В настоящее время следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Действиям подростков, участвовавших в избиении и снимавших видео, будет дана правовая оценка.