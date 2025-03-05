Германия заявила, что достигла предела возможностей по передаче оружия Киеву

Германия достигла предела возможностей по передаче Украине оружия из собственных арсеналов бундесвера. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле.

"Здесь достигнут естественный предел, поскольку в новых условиях необходимо укреплять собственные оборонные возможности Европы", - приводит его слова РИА Новости.

Так Штемпфле вопрос о возможности дальнейших поставок оружия наподобие зенитных комплексов Patriot из запасов немецкой армии на Украину.

4 марта стало известно, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу". Кроме того, в ЦРУ подтвердили, что США приостановили обмен разведданными с Украиной.