США могут возобновить военную помощь Украине

США допускают дальнейшую военную помощь Украине. Она возобновится при условии успехов в переговорах о редкоземельных металлах. Об этом сказал советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News, пишет РИА Новости.

"Я думаю, что, если мы можем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент внимательно рассмотрит прекращение этой паузы", - отметил он.

Четвертого марта об этом говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщал Коммерсант.

Журналисты попросили его уточнить, сколько будет длиться пауза в оказании Украине военной помощи.

"Президент ясно дает понять: он хочет, чтобы украинцы сели за стол переговоров. Думаю, когда украинцы сядут за стол переговоров, рассматриваться будет все", – ответил Вэнс.

Белый дом приостанавил военную помощь Киеву четвертого марта. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".

Военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не попадет в эту страну.