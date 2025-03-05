ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области

Украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщили военнослужащие группировки войск "Север".

"Для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье", - заявил РИА Новости бойцы.

27 февраля армия России взяла под огневой контроль трассу Суджа — Коренево в Курской области. По информации СМИ, ВС РФ отрезали все пути, по которым ВСУ доставляли резервы. В окружении могли оказаться до 4 тысяч военных украинских военных.