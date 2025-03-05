ЦРУ: США прекратили передавать Украине разведданные

США приостановили обмен разведданными с Украиной. Об этом сообщил директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

О подтверждении Рэтклиффом прекращения обмена сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

"Имелась в виду пауза на военном фронте, на фронте разведки, чтобы призвать всех к ответственности за установление мира", - написала Хайнрик в X, пишет ТАСС,

Верховная рада Украины приветствует мирные переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом. Специальное заявление об этом сделало руководство Рады, оно опубликовано на англоязычной версии сайта украинского парламента. Там сказано, что украинцы желают мира больше, чем кто-либо в мире, а "личная роль президента Дональда Трампа и его миротворческие усилия будут иметь решающее значение". Более того, Рада "приветствует инициативы президента Дональда Трампа по началу переговорного процесса", а также "подчеркивает необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства с США, особенно в сфере разведки важнейших полезных ископаемых".