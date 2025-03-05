Стадион "Ротора" признали неготовым к проведению матчей после игры с "Уралом"

Домашний стадион волгорадского "Ротора" – "Волгоград Арена" – признан неготовым к проведению матчей. Это произошло после игры с екатеринбургским "Уралом".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК "Ротор", во время зимнего перерыва на стадионе была проведена реновация газона.

"В январе поле находилось в удовлетворительном состоянии, но резкое понижение температуры в феврале повредило молодое газонное покрытие. Администрация "Волгоград Арены" сделала все возможное для того, чтобы первый матч после зимнего перерыва состоялся в Волгограде", - заявили в клубе.

По итогам проведения встречи "Ротора" и "Урала", которая закончилась со счетом 0:0, комиссией ФНЛ по оценке качества футбольных полей для проведения матчей было принято решение о переносе следующей домашней игры "Ротора" с саратовским "Соколом" на резервный или другой стадион.

"СК "Ротор" принимает результаты повторной оценки качества комиссией ФНЛ и ищет пути выхода из ситуации. Информация о месте проведения матча "Ротор" – "Сокол" будет сообщена дополнительно", - добавили в волгоградском клубе.