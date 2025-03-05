Больше 170 тысяч сотрудников ждут в МВД России

Больше 170 тысяч сотрудников не хватает в Министерстве внутренних дел (МВД). Об этом сказал министр ведомства Владимир Колокольцев на коллегии, пишет РБК.

По его словам, в среднем по России за последние пять лет количество выставляемых каждые сутки нарядов сократилось на четверть. За шесть лет обновился состав участковых уполномоченных. Также Колокольцев добавил, что за 2024 год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от десяти лет и более

"А специфика данного направления подразумевает доскональные знания вверенной территории, ежедневное общение с гражданами. Чтобы наладить контакт с населением, требуются годы", — сказал он.

Колокольцев рассказал, что в уголовном розыске недокомплект составляет почти 24%, в патрульно-постовой службе — более 31%, в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков — 24,7%, в органах предварительного следствия — 22,7%.