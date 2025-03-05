Песков: Путин готов обсудить с Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам

Президент России Владимир Путин может обсудить с белорусским коллегой Александром Лукашенко сотрудничество по редкоземельным металлам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если будет потребность в том, чтобы это обсудить, то президент, конечно, это обсудит", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что пока каких-то конкретных планов на этот счет нет, передает ТАСС.

Накануне Лукашенко сообщил, что поставил перед правительством задачу по поиску редкоземельных металлов в республике. "Их много не бывает в земле. Может, у нас не меньше, чем у других?" – отметил он. Глава республики назвал недостаточно развитой в стране сферу геологоразведки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова предложить США совместную работу в области редкоземельных металлов. У РФ на порядок больше редкоземельных металлов, чем на Украине, и Москва готова предлагать их заинтересованным партнерам. По словам главы государства, если американские компании будут работать в РФ, они и "будут зарабатывать прилично".