Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции "Храним огонь Победы"

Тюменская область присоединилась к Всероссийской акции "Храним огонь Победы", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках мероприятия на сетевой природный газ перевели Вечный огонь на мемориале в селе Вагай. В торжественной церемонии зажжения огня участвовали заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов, заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук, ветераны, представители органов местного самоуправления, представители движения "Юнармия", казаки, ветераны СВО и жители села.

"Сегодня важный момент в истории нашего региона, в истории с. Вагай. Мы принимаем патриотическую акцию в год юбилея Победы. Мы будем хранить Вечный огонь, заботиться о нем. Уверен, что жители региона и села будут, глядя на Вечный огонь, вспоминать всех тех, кто отдал свою жизнь за Победу нашей Родины. Будут с надеждой ждать возвращения тех, кто сейчас защищает интересы нашей Родины! Вечный огонь - это символ гордости, символ стойкости и памяти нашего народа!", - заявил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

"Тюменская область приняла символическую эстафету, в рамках которой еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Накануне 9 Мая к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне одновременно зажгутся еще 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах по всей стране. Для нас, газовиков — это почетная и ответственная миссия. Мы выполняем ее с честью", - отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам "Газпром межрегионгаз" Сергей Табачук.

Для перевода Вечного огня с сжиженного на сетевое топливо газовики проложили распределительный газопровод протяженностью 50,7 метра, установили газораспределительный пункт, газогорелочное устройство и символическую звезду.

По поручению президента России Владимира Путина "Газпром" газифицирует Мемориальные комплексы и поставляет газ на Вечные Огни и Огни Памяти безвозмездно. В настоящее время в зоне деятельности компании 1808 таких комплексов.