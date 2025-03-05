На автовокзалах в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле усилят меры безопасности

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить защищенность объектов транспортной инфраструктуры. Речь идет об автовокзалах.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, поручение было дано членам антитеррористической комиссии на заседании, которое прошло сегодня, 5 марта.

"На прошлом заседании комиссии мы обращались к вопросу обеспечения безопасности железнодорожных объектов. Сегодня подробно говорим о повышении уровня защищенности автомобильного пассажирского транспорта", - отметил Куйвашев.

Губернатор указал на необходимость усиления мер безопасности, в том числе, на автовокзалах в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Напомним, в январе Куйвашев поручал усилить безопасность на объектах инфраструктуры и в местах массового пребывания людей.