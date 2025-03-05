Областной суд поставил точку в деле главы Горноуральского округа, осужденного за растрату

Свердловский областной суд поставил точку в деле глава Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова, ранее осужденного за растрату.

Напомним, что градоначальник обвинялся по трем эпизодам, предусмотренным частью 3 статьи 160 УК РФ – "Присвоение или растрата с использованием служебного положения в крупном размере". В декабре Ленинский районный суд Нижнего Тагила пришел к выводу, что вина Летникова в растрате 142 тыс. 168 рублей доказана. За эти деньги чиновник трижды свозил свою супругу в санатории Крыма, Челябинской области и Башкирии в 2020 и 2022 годы.

Решением суда ему было назначено 3 года колонии общего режима, однако осужденный и адвокат его обжаловали. Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, приговор в отношении Летникова оставил без изменений.

Ранее в "Единой России", где состоит глава, заявляли, что если вина Дмитрия Летникова подтвердится, то его исключат из партии.