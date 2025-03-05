В аэропорту Рощино открыли первую очередь нового терминала

В аэропорту Рощино открыли первую очередь нового терминала, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Рощино.

5 марта Росавиация выдала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В новом корпусе уже доступны: выходы на посадку внутренних рейсов 1, 1А и 2, 2А, зона выдачи багажа пассажирам внутренних рейсов, зал повышенного комфорта (бизнес-зал), VIP-зал. Позже на втором этаже этой части терминала заработает предполетный досмотр.

Аэропорт носит имя ученого-химика Дмитрия Менделеева, поэтому фасад и интерьеры украшены стилизованными схемами химических элементов. В отделке использованы материалы, имитирующие дерево. Новое здание более просторное и светлое — во многих помещениях установлены панорамные окна. Есть эскалаторы, для маломобильных граждан установлены лифт и пандусы.