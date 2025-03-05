Baza: Певцу Шаману отказали в регистрации товарного знака "Я русский"

Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака "Я русский", сообщает Baza.

Отмечается, что отказ предварительный, юристы Дронова могут попытаться его оспорить.

По информации телеграм-канала, против регистрации знака "Я русский" выступили депутаты Госдумы, представители движения "Ветераны России" и другие общественники. Они якобы обвинили Дронова в попытке монополизации бренда "Я русский". Также общественники упирали на аморальность привязки словосочетания "Я русский" к алкогольной продукции.

Напомним, в прошлом году Дронов подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда "Я русский". Сообщалось, что под ним планируется выпускать водку, дезодоранты, гели для массажа и другое. Певец рассказал, что он сделал это для защиты своей репутации, так как многие предприниматели производят продукцию под слоганом "Я русский" без разрешения и часто выпускают "низкокачественный ширпотреб" с изображением певца.

Артист выпустил песню "Я русский" летом 2022 года и сразу стал самым популярным артистом по запросам в Сети. Клип посмотрели миллионы пользователей.