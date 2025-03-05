Бывший депутат из Татарстана получил срок за мошенничество

На Южном Урале наказан 49-летний бывший депутат Совета Красногорского сельского поселения Татарстана. Он получил срок за мошенничество.

28 июня – 1 августа 2018 гг. злоумышленник в Магнитогорске предложил знакомому быть посредником в заключении мирового соглашения по делу о взыскании долга. В результате он незаконно присвоил себе 2,4 млн руб., полученные от должника. Позже он совершил ещё два схожих преступления.

Приговор – семь лет колонии общего режима. Кроме того, он должен будет возместить материальный ущерб в 11,3 млн руб., сообщает управление СКР по Челябинской области.