Суд над опекуншей, обвиняемой в убийстве Далера, отложен из-за болезни фигуранта дела

Свердловский областной суд отложил рассмотрение дела опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 5-летнего Далера из Екатеринбурга. Причиной стала болезнь одного из фигурантов дела.

Напомним, летом прошлого года стартовал процесс по уголовному делу об истязании и убийстве Далера. По данным следствия, мальчика лишали свободы, били, связывали и надолго помещали в ванну с ледяной водой. Установлено, что Далер был избит и затем утоплен в ванне. После тело ребенка положили в сумку и перенесли в арендованный гараж, где оно хранилось на протяжении семи месяцев до момента обнаружения.

На скамье подсудимых оказались опекунша убитого мальчика Вероника Наумова и ее племянник Даниил Егольников. Наумовой вменяют 62 различных преступления. Егольников обвиняется в истязании и незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, не связанном с похищением. Сама опекунша заявляла, что своей вины она не признает и ей "не за что извиняться".

Вероника Наумова

Даниил Егольников

Накануне, 4 марта, должно было состояться очередное заседание по делу. Однако его пришлось отложить. Как сообщается в электронной картотеке Свердловского облсуда, причина в том, что один из подсудимых заболел и не смог участвовать в процессе.

В пресс-службе инстанции Накануне.RU уточнили, что заболел Даниил Егольников. Следующее заседание запланировано на 18 марта. Как и прошлые заседания, оно пройдет в закрытом режиме.

Напомним, недавно в Екатеринбурге вынесли приговор бывшей и.о. заведующей детским садом, в который ходил убитый в семье опекунов Далер. Суд признал женщину виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, но отправлять ее за решетку не стал.