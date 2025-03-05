Песков: в Кремле положительно оценили готовность Зеленского начать переговоры

Москва положительно отнеслась к готовности Владимира Зеленского начать переговоры. Так сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге, пишет РБК.

Читайте также: Письмо от Зеленского получил президент США

"Вопрос, с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются", - сказал он.

Песков отметил, что Белоруссия - лучшее место для проведения переговоров. Пока что этот вопрос "не поднимался и никак не обсуждался".

"Но, конечно, для нас Минск – это лучшее место, это наш главный союзник, поэтому для нас это лучшее место для переговоров", - сказал представитель Кремля.

Ранее Лукашенко пригласил в Минск президентов США, России и Украины: "Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся".

Также Песков прокомментировал решение российского лидера стать посредником для переговоров США с Ираном по ядерной программе. Он рассказал, что эта тема была в повестке дня, Москва ожидает исключительно мирных политико-дипломатических разговоров.