Губернатор Астраханской области поздравил матерей и жён участников СВО с Международным женским днём

Игорь Бабушкин встретился в астраханском филиале фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» с матерями и женами участников СВО.

За полтора года в филиал поступило более 17 тысяч обращений, большинство из них решены в максимально короткие сроки. Сейчас на сопровождении фонда находятся более 1700 человек.

Губернатор Астраханской области поздравил женщин с Международным женским днём, поблагодарил их за силу, стойкость и неравнодушие.

«Вы стали настоящей опорой для других семей погибших ребят, собираете и отправляете гуманитарную помощь на передовую. А присоединившись к команде фонда, стараетесь, чтобы каждый, кто вернулся с фронта, получил поддержку и внимание. Это тоже подвиг и возможность продолжить дело наших героев», – подчеркнул Игорь Бабушкин.

Руководитель фонда «Защитники Отечества» Ольга Панова сообщила, что бойцы СВО и члены их семей могут получить здесь любую помощь, включая медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую поддержку, а также переобучение и трудоустройство. В фонде работают 33 социальных координатора, пять из которых – ветераны СВО и семь – члены семей военнослужащих.

Родные бойцов также получают поддержку по линии министерства социального развития и труда Астраханской области. На сопровождении сейчас находятся свыше 7 тысяч человек. Меры поддержки включают как денежные выплаты, в том числе за ранение и в случае гибели бойца, так и налоговые льготы, компенсацию расходов на покупку газового оборудования, внеочередную бесплатную реабилитационную помощь и другие.