Неизвестную ранее картину Васнецова продадут на аукционе за $1,5 млн

Московский аукционный дом выставил на продажу ранее неизвестную картину художника Виктора Васнецова. Названа её стоимость.

Полотно нашли эксперты Русского музея, они же установили авторство. Работа оказалась утерянным произведением раннего периода творчества Виктора Васнецова и одной из вариаций полотна "Нищие-певцы" 1873 г. Она станет одним из топ-лотов торгов Московского аукционного дома, которые состоятся 16 марта. Стоимость полотна составит $1,5 млн, сообщили РИА Новости в пресс-службе аукционного дома.

Виктор Васнецов (3 (15) мая 1848 г. – 23 июля 1926 г.) - живописец, график, архитектор, иллюстратор, портретист, театральный художник.