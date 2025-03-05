"Гортранс" Екатеринбурга выплатил семье сотрудника почти 3,5 миллиона рублей за травмирование на работе

Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с ЕМУП "Гортранс" почти 3,5 млн рублей в виде компенсации морального вреда сотруднику предприятия и его семье. В прошлом году работник был сильно травмирован во время взрыва бочки, что привело к III группе инвалидности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел 20 марта, когда электрогазосварщик 1974 г.р. при вскрытии углошлифовальной машинкой пустой металлической бочки из-под горюче-смазочных материалов не открыл пломбировочные крышки и не выпустил из нее пары (газы). Это привело к разрыву бочки и травмированию работника, последующей операции и установлению III группы инвалидности.

Было доказано, что причиной произошедшего стали нарушения в сфере охраны труда. Работодатель не вел учет применения работниками электроинструментов, с пострадавшим не проводилось обучение требованиям в сфере охраны труда, а также на предприятии пренебрегли проведением медицинского осмотра по вредным производственным факторам. Помимо этого, пустая бочка не была утилизирована, и к ней допустили работников.

Главный инженер Южного трамвайного депо ЕМУП "Гортранс" был оштрафован по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ "Ненадлежащее обеспечение работника средствами индивидуальной защиты". Прокуратура также обратилась с иском в суд для взыскания компенсации морального вреда травмированному сотруднику и его близким.

По решению суда, ЕМУП "Гортранс" выплатил своему работнику 2 млн рублей, его супруге - 500 тыс. рублей, а его родителям и сестре по 300 тыс. рублей каждому. Надзорное ведомство проконтролирует фактическое исполнение судебного акта.