Путин встретится сегодня с избранным президентом Абхазии

Владимир Путин сегодня, 5 марта, планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

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"Во второй половине дня мы ожидаем, что в Кремле состоится встреча Путина с избранным президентом Абхазии Гунбой", - сказал Песков журналистам.

2 марта стало известно, что по итогам второго тура выборов президента Абхазии победу одержал вице-президент Бадра Гунба. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии республики Дмитрий Маршан.

Бадра Гунба назвал одним из главных направлений работы отношения с Россией. Он отметил, что уровень взаимоотношений в последние годы снижался, были проблемы в энергетической отрасли, медицине, образовании.