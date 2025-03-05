Слишком амбициозно: Западные СМИ сомневаются в успехе плана перевооружения ЕС

План перевооружения Евросоюза (ЕС) портал Euractiv считает нереалистичным, пишет Взгляд. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила потратить на эти цели 800 млрд евро. По мнению авторов публикации, сбор таких средств базируется на "надеждах и предположениях", а не на реальных возможностях.

Читайте также: Кредит в 35 млрд евро выделит Украине Еврокомиссия

Отмечается, что для перевооружения нужно занять 150 млрд евро на рынках капитала. Деньги хотят потратить на производство средств противовоздушной обороны (ПВО) в ЕС и вооружения для Украины. План также включает в себя разрешение использовать средства из программы развития отсталых регионов Европы для военных инвестиций.

Новое предложение планируют обсудить 6 марта на экстренном саммите ЕС в Брюсселе. На встречу приедут лидеры 27 стран.

Накануне Фон дер Ляйен объявила "эпоху перевооружения" Европы. Она также объявила о предложении использовать национальные бюджеты стран-членов ЕС для дополнительных расходов на оборону в размере 650 млрд евро в течение четырех лет.

Как сообщал Bloomberg, это предложение последовало после десятилетий недоинвестирования и на фоне сокращения США своей безопасности на континенте.

"Мы живем в эпоху перевооружения. Европа готова значительно увеличить свои оборонные расходы", - сказала глава Еврокомиссии.

Четвертого марта Евросоюз приостановил разработку нового пакета помощи Киеву.Страны Европы хотели выделить Украине 20 млрд евро.

Третьего марта представители Венгрии на встрече послов ЕС отклонили проект документа о предоставлении гарантий безопасности и военной помощи Украине. О таком решении сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает против любых инициатив, которые могли бы помешать российско-американским переговорам.