Британские СМИ: Зеленский прогнулся перед Трампом

Британские газеты вышли с заголовками о том, что Зеленский прогнулся перед президентом США Дональдом Трампом, когда поседний приостановил военную помощь Украине за срыв мирных переговоров.

"Зеленский уступает давлению", - пишет The Independent. А ежедневное приложение газеты The i Paper еще более категорично: "Зеленский унижается перед Трампом". Financial Times полагает, что Зеленский заговорил о мире, "чтобы успокоить Трампа".

Накануне Зеленский написал Трампу письмо и сделал заявление в интернете, что он сожалеет о перепалке в Белом доме 28 февраля и "пора все исправить". Извинений принесено не было, но спикер Палаты представителей Майк Дожонсон воспринял это как извинения. Реакции Трампа пока не было. А глава департамента США по государственной эффективности миллиардер Илон Маск заявил, что нужно посмотреть не на слова, а на дела.

Украинские телеграм-каналы пишут, что Зеленский в сложном положении. Ресурсы он отдал по секретному договору Британии, и в США это знают, поэтому проявляют такую настойчивость в подписании сделки по минералам. Теперь Трамп хочет пересмотреть условия соглашения о редкоземельных металлах, настаивая на "большей и выгодной сделке", передает CBS. Трампу важно не выглядеть сторонником российского мирного плана, Киеву - что военная помощь США продолжилась.