Количество классов, ушедших на карантин в Екатеринбурге, увеличилось до 54

За последнюю неделю в Екатеринбурге на карантин ушло еще 22 школьных класса. Всего на удаленке из-за ОРВИ сейчас сидят ученики 54 классов 16 школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По сравнению с прошлым понедельником, количество заболевших школьников увеличилось на 298 человек и составило 585. В детских садах заболеваемость тоже растет: в 51 (+6) группе в 43 (+7) ДОУ болеет 437 воспитанников, что на 50 больше по сравнению с началом прошлой недели.