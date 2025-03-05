Бронзовый призер Олимпийских игр фигурист Галлямов сломал ногу на Байкале

Сохранять спокойствие на фоне информации о серьезной травме призвал своих поклонников бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине фигурист Александр Галлямов в соцсетях. Об этом сообщает Матч.

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"Не стоит паниковать. Всё хорошо", - написал спортсмен.

На прошлой неделе сообщалось, что 25‑летний спортсмен травмировал ногу во время исполнения программы. Его доставили в больницу. Сам фигурист записал видео, на котором показал, что получил небольшую ссадину на пальце руки. При этом фигурист не стал опровергать информацию о переломе.

Ранее сообщалось, что Галлямов получил перелом лодыжки, после того, как конек попал в трещину на льду Байкала.

Сам Галлямов сообщил в своем Telegram-канале, что взял перерыв от тренировок, не подтвердив информацию о переломе.

"Колоссальная нагрузка, выпавшая на меня в сезоне, дает о себе знать. На этапах гран-при я выступал с повреждением ноги, ненужный порез на Байкале, общая усталость — все это требует восстановления", - написал спортсмен.

Александр Галлямов выступает в паре с Анастасией Мишиной. Они уже стали чемпионами мира, Европы и двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр. В феврале фигуристы одержали победу в соревновании спортивных пар в Финале Гран‑при России в Красноярске. В декабре пара стала лучшей на чемпионате России.