АТОР: Спад бронирований летних туров в Анапу составляет 40‑80%

Количество бронирований на летние туры в Анапу в начале марта сократилось на 40-80% по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Максимальный спад наблюдается, прежде всего, у небольших бюджетных объектов без бассейна и развитой инфраструктуры: мини-отелей, гостевых домов, пансионатов. Тем не менее, существенное снижение спроса наблюдаются и у отелей с развитой всесезонной инфраструктурой в станице Благовещенская и в Витязево.

Финансовые потери отелей Анапы от ситуации с разливом мазута составляют от миллиона до нескольких сотен миллионов рублей. Более того, они могут доходить до миллиарда и более рублей у крупных объектов с высоким средним чеком, добавили в АТОР.

Ранее сообщалось, что желающих отдохнуть в Крыму становится все больше. Это связано, в том числе, с тем, что многие отказываются от отдыха в Анапе из-за разлива мазута. В АТОР отмечают, что крымские отели по-прежнему значительно дешевле гостиниц Краснодарского края. По данным туроператора "Мультитур", разница в цене с Анапой может составлять около 10 процентов, а с Сочи и Геленджиком — около 20-ти.

Напомним, 15 декабря в акватории Черного моря из-за шторма потерпели бедствие два танкера, которые эксплуатировались более 50 лет и не предназначались для зимней морской навигации. Танкер "Волгонефть 212" получил повреждения и сел на мель, танкер "Волгонефть 239" после полученных повреждений лег в дрейф. По предварительным оценкам, из танкеров вытекло в Черное море около 3,7 тыс. т мазута.