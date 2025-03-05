Отчима, пытавшегося утопить пасынка в Перми, арестовали на два месяца

Мужчину, который избил и пытался утопить девятилетнего пасынка арестовали на до 2 мая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

32-летний обвиняемый просил его не арестовывать, однако суд удовлетворил ходатайство следствия. Отметим, что обвиняемый был ранее судим по 228 ст. УК РФ. Мужчина работает автомехаником. У него трое своих детей.

Telegram-канал Baza сообщает подробности конфликта, произошедшего в семье 1 марта. Мужчина поссорился с матерью пасынка, заперся в ванной и потребовал от мальчика, чтобы тот принес ему сигареты. Ребенок сперва отказался, но после все же выполнил просьбу. Когда мальчик зашел в ванную комнату, отчим засунул его голову в ванну и ударил о стену. Мальчику удалось сбежать на улицу, где ему помогли прохожие.