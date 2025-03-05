ТМК вошла в ТОП-100 лучших работодателей

Трубная металлургическая компания (ТМК) включена в рейтинг лучших работодателей России. Список составлен компанией HeadHunter по итогам 2024 года.

Так, в направлении "Металлургия и металлообработка" ТМК заняла третье место. Всего в прошлом году в исследовании приняли участие свыше 1,7 тыс. компаний, которые были объединены по 40 отраслевым направлениям.

"Результаты рейтинга подтверждают эффективность усилий компании, направленных на обеспечение достойных условий труда и карьерного роста", — отметила заместитель генерального директора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина.