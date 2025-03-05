В повреждении газопровода Тюмени виноват подрядчик, переносивший инженерные сети

Аварийное отключение газоснабжения на территории Тюмени в районе Московского тракта произошло в ходе проведения работ субподрядчиками по переносу инженерных сетей на ул. Уездной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

По данным компании, работающей на этом участке, фактическое расположение газопровода оказалось ниже заявленной по проектной документации глубины.

Все работы по ремонту газопровода были завершены до 7.30 местного времени. Идет подключение к газоснабжению потребителей. В первую очередь подключают социальные объекты.