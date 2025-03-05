Стрелявший в главу района Алтайского края пришел в сознание

Стрелявший в главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко Анатолий Фенин пришел в сознание. Он все еще находится в тяжелом состоянии: не воспринимает окружающую обстановку и ни с кем не контактирует. Об этом сообщает РИА Новости.

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Следователи пока не смогли его допросить.

Николай Онищенко был убит четвертого марта. Это случилось, когда политик выходил из кафе, расположенного в райцентре. По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. Предварительно, он стрелял из охотничьего ружья МР-155.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 ("Убийство") УК РФ. Предварительный мотив преступления — решение Онищенко об отстранении Фенина от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.