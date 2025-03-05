05 Марта 2025
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Общество Калужская область
Фото: duma.kaluga.ru

Цветы и теплые слова - Юрий Моисеев поздравил калужанок с 8 марта

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Эльвира Капитонова поздравили жителей микрорайона «Правобережье» и активистов местной территориальной общины с Международным женским днём. В адрес представительниц прекрасной половины человечества было сказано много теплых слов, для женщин звучали стихи и песни, их ждало чаепитие и, конечно же, цветы.

«Мы всегда с нетерпением ожидаем этот чудесный весенний праздник, стараемся сделать для наших женщин что-то доброе, яркое и запоминающееся. Вы любящие и заботливые матери, бабушки, сестры, дочери и жёны, практически все профессии покорились вашему таланту и трудолюбию. Но главное, в чём вам нет равных – это в умении хранить домашний очаг, создавать уют и красоту, делать нашу жизнь добрее и прекрасней. От всей души поздравляю вас с наступающим Международным женским днём! Желаю здоровья, успехов во всех делах, благополучия, мира в семьях, добра и счастья!», – поздравил собравшихся Глава городского самоуправления.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

«Спасибо вам за большую общественную работу! Благодаря вам благоустроены и украшены цветами и зеленью наши дворы, вы помогаете сделать Правобережье красивым и уютным, помогаете нашим защитникам. Низкий вам поклон! Пусть в вашей жизни всегда будет много солнца, цветов, доброты и нежности! Здоровья и вдохновения!», – обратилась к активистам общины и жителям Эльвира Капитонова.

(2025)|Фото: duma.kaluga.ru

Теги: юрий моисеев, международный женский день, правобережье


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