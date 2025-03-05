Лукашенко считает, что Пригожин в 2023 году "рвался к ядерной кнопке"

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что смог убедить основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина остановить продвижение колонн в 2023 году, объяснив, что тот не добьется своих целей по захвату "ядерной кнопки".

"Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке", - приводит агентство БелТА слова Лукашенко из интервью американскому блогеру Марио Науфалу.

"Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти", - заявил президент Белоруссии.

"Мне удалось убедить Пригожина, что он не добьется своих целей", - подчеркнул он.

По словам Лукашенко, в те дни он сообщил в разговоре с Владимиром Путиным о готовности направить для защиты Москвы лучшие боевые спецподразделения Белоруссии.

Напомним, вооруженное выступление военизированного формирования ЧВК "Вагнер" 23—24 июня 2023 года, начавшееся с заявлений владельца компании Евгения Пригожина, направленных против Минобороны РФ, было расценено российскими властями как попытка мятежа. 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" к Москве и их возвращении в места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может "уйти" в Белоруссию. Через два месяца после мятежа Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.