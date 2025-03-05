05 Марта 2025
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Образование Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Школы и детсады Свердловской области предложено проектировать по единому техзаданию

Компания "Атомстройкомплекс" предложила проектировать школы и детские сады в Свердловской области по единому техзаданию. Планируется, что это позволит сократить сроки и стоимость строительства нужных региону объектов социальной инфраструктуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, идею создания рабочей группы по разработке детализированного единого технического задания на проектирование образовательных учреждений "Атом" презентовал на круглом столе в Екатеринбурге "Реализация проектов комплексного развития территории и опыта типовых решений: проблемы, предложения, опыт". Его организатором выступил Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей.

На совещании обсуждали опыт тиражирования эффективных практик, нацеленных на своевременное обеспечение жилых кварталов образовательными и медицинскими учреждениями. Создание единого для Свердловской области документа с библиотекой оптимизированных проектных решений, на которые могли бы опираться проектировщики, позволит ускорить процедуру согласования и упростить взаимодействие между всеми участниками процесса. По замыслу девелопера, в состав рабочей группы должны войти представители заказчика, генподрядных организаций, проектных и эксплуатирующих компаний.

Круглый стол "Реализация проектов комплексного развития территории и опыта типовых решений: проблемы, предложения, опыт" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Наличие связки "проектировщик – строитель" позволит разрабатывать проектную документацию, заточенную под применяемые в регионе строительные технологии. Необходимо создать инструкцию от строителей для проектировщиков с визуализацией и пониманием того, как предлагаемые решения будут работать на этапе эксплуатации бюджетными организациями", - пояснил директор по управлению проектами компании "Атомстройкомплекс" Александр Трухин.

Унифицированные технические задания уже применяют в других регионах. Например, московский департамент образования выпустил подобный документ и удачно применяет его при проектировании и строительстве школ в Москве. Это "Стандарт "Московская школа" – единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ, рекомендации по наполнению классов, рекреаций, общественных зон.

Круглый стол "Реализация проектов комплексного развития территории и опыта типовых решений: проблемы, предложения, опыт" в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Атомстройкомплекс" на протяжении уже трех десятков лет является одним из ключевых генподрядчиков по строительству объектов социальной инфраструктуры в Екатеринбурге и Свердловской области. В портфолио компании – более 30 построенных школ и детских садов.

Компания стала пионером в Екатеринбурге в строительстве школ по государственно-частному партнерству, этот опыт позволил отследить весь жизненный цикл школы – от проектирования до эксплуатации, выявить коллизии и точки роста. Ранее на полях форума 100+Technobuild-2024 "Атомстройкомплекс" и СОСПП заключили соглашение о тиражировании практики применения механизма государственно-частного партнерства при строительстве объектов социальной инфраструктуры и, в частности, образовательных учреждений.

Кроме того, в рамках мероприятия были высказаны предложения по ускорению работ по освоению земельных участков застройщиков и сроков ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, включая самостоятельное выполнение застройщиками подготовки проектной документации, внесения изменений в правила технологического присоединения и др. Также были рассмотрены вопросы интеграции механизма государственно-частного партнерства в проекты комплексного развития территорий.

Теги: школы, проект, детсады, круглый стол


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