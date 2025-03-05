В Екатеринбурге разыскивают 8-летнего Максима

В Екатеринбурге волонтеры поисковых отрядов "Прорыв" и "ЛизаАлерт" ищут 8-летнего Максима.

По имеющимся данным, мальчик пропал вчера - ушел гулять, но домой так и не вернулся. Возможно, находится где-то в Ботаническом районе.

Рост мальчика 140 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, темно-русые волосы.

В последний раз одет был в зеленую удлиненную куртку с капюшоном и белыми полосками, черные болоньевые штаны, темно-синюю вязанную шапку с прямоугольником светлого цвета, синие зимние сапоги с белой подошвой. С собой ребенок взял черный рюкзак.

Мальчика также разыскивают полицейские ОП №12.

Если у вас имеется какая-либо полезная информация о местонахождении Максима, просьба звонить по телефонам: +7(343)356-42-12, 112 или 102.