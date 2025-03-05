Лукашенко позвал Зеленского, Путина и Трампа в Белоруссию на переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главам Украины, России и США приехать к нему и сесть за стол переговоров.

"Приезжайте, вот здесь сядем, спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским, сядем и спокойно договоримся", - сказал Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, цитату приводит РБК.

Ранее бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесён в РФ в список экстремистов и террористов) сообщил, что Украине нужно соглашаться на все условия России и США, иначе она может потерять всё Левобережье.