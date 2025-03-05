В Дагестане ликвидировали готовившую теракт группу террористов

В Дагестане прошла контртеррористическая операция (КТО). Ликвидированы четверо боевиков.

По данным Национального антитеррористического комитета, злоумышленники планировали теракт. Речь идёт об объекте регионального управления МВД России в Каспийске.

Работу бандитов курировали члены запрещённой в России международной террористической организации "Исламское государство", пишет ТАСС.

О ситуации высказался глава Дагестана Сергей Меликов.

"Я расцениваю действия бандитов как обречённые на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе", - написал политик в своём telegram-канале.