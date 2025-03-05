В Тюмени завершен ремонт поврежденного газопровода

В Тюмени завершен ремонт поврежденного газопровода, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Тюменском районе идет заполнение сетей. В первую очередь будут подключать объекты соцсферы, котельные многоквартирных домов, затем остальных абонентов.

Сегодня газовые службы посетят всех абонентов для включения газового оборудования. Департамент ЖКХ Тюменской области попросил жильцов предоставить доступ к своим котлам. Для оперативного включения привлечены дополнительные бригады из других районов области.

"Занятия в Переваловской и Московской школах пройдут сегодня в дистанционном режиме, в Успенской - очные занятия. В детских садах будут работать только дежурные группы - прогреть все помещения с утра не получится. Просим ориентироваться для включения газового оборудования на 9.00", - заявила глава Тюменского района Ольга Зимина.

Напомним, 4 марта 2025 года произошло повреждение магистрального газопровода в областном центре, под отключение попали 14 населенных пунктов Тюменского района, расположенных по Московскому тракту, в том числе многоквартирные дома и социальные объекты.

Прокуратура Тюменской области организовала по данному факту проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению допустимой продолжительности предоставления коммунальной услуги по газоснабжению. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.