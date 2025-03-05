СМИ: США запретили Британии делиться американскими разведданными с Киевом

США запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной в рамках отказа от поддержки Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, все разведывательные службы и военные подразделения Великобритании получили приказ, прямо запрещающий передачу разведданных США до дальнейшего уведомления.

Между тем, 4 марта журнал Economist сообщал, что США пока не прекратили делиться с Украиной разведывательной информацией.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу". Военная техника, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не попадет в эту страну.

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что поставки военной помощи Киеву от США прекратились в районе 4.30 мск во вторник.