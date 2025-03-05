Артиллерист Максим показал, как используются дроны Mavic, подаренные депутатом из Екатеринбурга Алексеем Вихаревым

Командир батареи артиллеристов Максим отправил видео из зоны СВО, где рассказал как используются дроны Mavic, подаренные депутатом гордумы Екатеринбурга Алексеем Вихаревым.

Максим является давним другом Алексея Вихарева. До 2022 года он руководил пресс-службой свердловского отделения партии "Единая Россия", но ушел на СВО по частичной мобилизации. С тех пор депутат оказывает помощь другу и его сослуживцам, отправляя технику, оборудование, инструменты и гуманитарную помощь.





"Птиц" очень сильно не хватает, мы собираем их буквально по частям: трофейные, наши сбитые, делаем из двух-трех дронов — один рабочий. С помощью этих "птиц" мы ведем разведку, операторы БПЛА корректируют ими огонь. Получить новый дрон — это праздник для нас", — поделился военный на видео.

Он также добавил, что новому Mavic-у уже перепрошили "мозги" — подготовили к работе и совсем скоро он "пойдет в бой".

"Горжусь тем, что в нашем городе живут и трудятся настоящие патриоты, готовые в любой момент прийти на помощь и защитить интересы своей страны. Спасибо за службу и преданность Отечеству!" — написал в своих соцсетях руководитель фракции "Единой России" в гордуме Алексей Вихарев.

Напомним, что Алексей Вихарев регулярно отправляет помощь на СВО — это высокоточное оборудование для выполнения боевых задач, снаряжение, необходимые в быту вещи, медицинские средства. Накануне Дня защитника Отечества депутат совместно с областным правительством отправил машину с гуманитарной помощью, в которую также вошел дорогостоящий квадрокоптер.