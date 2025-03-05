Письмо от Зеленского получил президент США

Дональд Трамп получил письмо Владимира Зеленского. Об этом он рассказал сегодня, выступая перед Конгрессом, сообщает РБК.

В письме сказано, что Киев готов как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Президент Украины написал, что готов работать с США в урегулировании конфликта, а также заключить соглашение по природным ресурсам.

Комментируя конфликт на Украине, американский лидер заявил, что настало время его остановить.

"Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленной войне", – сказал он.

Трамп добавил, что США получили "серьезные сигналы" от России о готовности к миру.

Это была первая речь Трампа перед обеими палатами конгресса за его второй срок президентства. Он рассказал о своих достижениях за полтора месяца пребывания у власти, о работе над миром на Украине, планах по Панамскому каналу и Гренландии, а также пригрозил новыми пошлинами на импортные товары, пишет РИА Новости.

"За 43 дня мы добились большего, чем большинство администраций за четыре года или восемь лет. И это только начало", — сказал Трамп в начале речи.

Трамп заявил, что уже подписал около 100 указов и предпринял более 400 действий, что стало рекордом по "восстановлению здравого смысла" в США.

Американский лидер завершил свою полуторачасовую речь заявлением, что США стоят на пороге беспрецедентного расцвета.

“Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел”, – сказал он.

Накануне лидер киевского режима Владимир Зеленский в соцсети Х выразил сожаление из-за перепалки в Белом доме с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, но так и не принес им извинения.

"Наша встреча <...> в пятницу прошла не так, как следовало. Сожалею, что это произошло. Пора все исправить", — цитируют его РИА Новости.