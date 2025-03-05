В Рунете продают тонны продуктов без документов

На российских сайтах, а также в соцсетях и мессенджерах размещено более 10 тыс. объявлений о продаже мяса и рыбы.

При этом не указано наличие документов на них — в частности, ветеринарных справок. 1,2 тыс. продавцов реализуют товар на площадках, которые требуют сопроводительную документацию

Частные лица предлагают консервы, копчености, сырые туши и полуфабрикаты собственного приготовления. Качество и безопасность продуктов здесь гарантируют лишь устно, не предоставляя бумаг, подтверждающих безопасность товара.

Один из продавцов рыбы рассказал, что уже полгода реализует продукцию через мессенджер и даже не задумывался о том, чтобы законно оформить свою деятельность.

В соответствии с законом "О ветеринарии" и приказом Минсельхоза, на продукцию животного происхождения необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы. Простой обыватель не имеет права продавать еду — он должен быть оформлен как ИП, юридическое лицо или самозанятый. При этом последние имеют право торговать только переработанным мясом и не могут поставлять его в магазины и рестораны.

Как заявил глава организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов, спрос на товары с рук обусловлен как популярностью интернет-ресурсов, где размещаются объявления, так и модой на всё домашнее и экологичное. При этом за деликатесы, сделанные вручную на экофермах, покупатель готов заплатить цену выше рыночной.

Так, стоимость продуктов собственного производства варьируется от 350 руб. до 2 тыс. руб. за консервы, от 400 руб. до 4 тыс. руб. за мясные и птичьи тушки, от 500 руб. до 10 тыс. рубю за рыбу и морепродукты. Самые дорогие товары — дичь, крафтовые консервы, а также редкие виды рыб.

Чаще всего продавцы продуктов домашнего производства — это фермеры, охотники, рыболовы. Также объявления публикуют домохозяйки, которые готовят блюда на собственной кухне и продают для дополнительного заработка, сообщают "Известия".