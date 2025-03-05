Средняя стоимость ипотеки теперь ниже 30%

В России средний уровень полной стоимости ипотечных кредитов снизился до 29,6%.

Реальные ставки по базовым жилищным программам снизились у четырех банков из топ-10 ("Сбер", ПСБ, банк "Дом.рф" и "Уралсиб"). При этом у последних двух минимальная стоимость ипотеки составляет около 23–23,5%. Наблюдается разворот в сторону снижения ипотечных ставок.

Это связано с разворотом в сигналах по денежно-кредитной политике Центробанка России. Регулятор два заседания подряд не повышал ключевую ставку. В итоге фондирование становится более дешевым, сообщают "Известия".

Напомним, с 4 марта "Сбер" снизил ставки по рыночной ипотеке. Они уменьшились на 1-1,5 процентного пункта.