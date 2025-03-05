С начала года собаки напали на людей в 24 регионах РФ

С начала текущего года случаи нападения собак на людей зафиксированы минимум в 24 субъектах.

Пострадали более 30 человек. Больше всего атак животных произошло в феврале. Нападения происходили в Краснодарском и Ставропольском краях, Московской, Амурской, Кемеровской, Кировской, Воронежской, Новосибирской областях и ряда других. Последний случай случился 4 марта в Хакасии, где собаки напали на 9-летнего ребенка в селе Шира.

Как заявил партнер Адвокатского бюро "Авекс Юст" Егор Панин, если напали безнадзорные собаки, то к ответственности в муниципальном образовании должен быть привлечен тот чиновник, на которого возложены должностные обязанности по обеспечению безопасности граждан, сообщают "Известия".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал депутатов, которые выступают против законопроекта о защите людей от бездомных животных. Он призвал депутатов не "уходить в рассуждение" и не обвинять авторов проекта в жестоком обращении с животными. По его словам, нужно принять конкретное решение.