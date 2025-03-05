В Махачкале введен режим КТО

В Махачкале неизвестные оказали вооруженное сопротивление правоохранителям.

В поселке Семендер введен режим контртеррористической операции, сообщает РИА Новости.

По данным НАК, четыре человека планировали напасть на один из объектов правоохранительных органов в Кировском районе Махачкалы.

При попытке их задержания злоумышленники открыли стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Прибывшие оперативники заблокировали преступников на окраине Семендера. Людей эвакуировали из находящихся в районе операции домов.